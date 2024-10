Manchester United hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Erik ten Hag getrennt. Das gab der englische Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt. Die "Red Devils" liegen in der Premier League nach dem 1:2 am Sonntag bei West Ham nach neun Runden nur an der 14. Stelle. Als Interimscoach fungiert vorerst Ruud van Nistelrooy. Ten Hag hatte United im Sommer 2022 als Nachfolger des nunmehrigen ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick übernommen.

von APA