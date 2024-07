Mahutschich und Kipyegon stellen in Paris Weltrekorde auf

Das Diamond-League-Meeting in Paris im Charlety Stadium in Paris hat am Sonntag zwei Weltrekorde gesehen. Die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich verbesserte im Hochsprung die 37 Jahre alte Bestmarke von Stefka Kostadinowa (August 1987 Rom) um einen Zentimeter auf 2,10 m. Im letzten Bewerb des Tages war die Kenianerin Faith Kipyegon über 1.500 m um sieben Hundertstel schneller als bei ihrem letzten Weltrekord, sie gewann in 3:49,04 Min.

von APA