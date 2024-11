Der vom Austrokanadier Frank Stronach gegründete kanadische Fahrzeugzulieferer Magna hat im dritten Quartal 2024 10,3 Mrd. US-Dollar (heute 9,47 Mrd. Euro) Umsatz gemacht. Das entspricht einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. Grund für den Rückgang sei ein weltweiter Rückgang in der Produktion von leichten Nutzfahrzeugen, geht aus einer Mitteilung vom Freitag hervor. Die Kfz-Branche ist besonders in Europa und auch in Österreich in der Krise.

von APA