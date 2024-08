Maduro: Zehntägige Sperre von Onlinedienst X in Venezuela

Venezuelas umstrittener Präsident Nicolás Maduro hat eine zehntägige Sperre des Onlinedienstes X in dem südamerikanischen Land angekündigt. Die staatliche Regulierungsbehörde Conatel werde das früher als Twitter bekannte Netzwerk aus dem Verkehr ziehen, erklärte Maduro am Donnerstag (Ortszeit). Als Begründung nannte Maduro, die sozialen Medien würden nach den Präsidentschaftswahlen des Landes zur Aufstachelung zur Gewalt genutzt. Offen ist, wann die Maßnahme in Kraft tritt.

von APA