Machbares CL-Quali-Los für Frauen-Meister St. Pölten

Österreichs Fußball-Frauen-Meister SKN St. Pölten hat ein machbares Los auf dem Weg zur dritten Champions-League-Teilnahme in Folge erhalten. Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, duellieren sich die "Wölfinnen" im Kampf um ein Ticket für die Königsklasse mit dem slowenischen Meister ŽNK Mura. Das Hinspiel geht am 19. September (19.00 Uhr) in St. Pölten über die Bühne, das Rückspiel findet eine Woche später in Slowenien statt.

von APA