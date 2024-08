Lyles nun auch Olympiasieger über 100 m

Showman Noah Lyes aus den USA hat sich am Sonntagabend bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille über 100 m geschnappt. Der dreifache Budapest-Weltmeister hatte im Stade France trotz des Reißens von Unmengen von Späßen vor dem Startschuss im Rennen um die Tausendstelsekunden mehr Energie, er setzte sich in persönlicher Bestzeit von 9,79 Sek. vor dem Jamaikaner Kishane Thompson (9,79) und seinem Landsmann Fred Kerley (9,81) durch.

von APA