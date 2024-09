Luxus-Sitze bringen Flugzeuge aus Gleichgewicht

Der Trend in der Luftfahrt zu mehr Privatsphäre in der Ersten und der Businessklasse macht die Sitze für die Nobelreisenden immer schwerer. Gleichzeitig werden die Sitze für die Reisenden in der Economy-Klasse immer leichter. Bei der Lufthansa-Tochter Swiss sind neue Luxussitze nun so schwer, dass die Maschinen Gleichgewichtsprobleme bekommen könnten. Deshalb sollen darin Bleiplatten zur Schwerpunktkorrektur eingebaut werden.

von APA