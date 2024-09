Lohnverhandlungen bei Boeing gescheitert

In den USA hat die Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) am späten Freitag (Ortszeit) den Abbruch der Lohnverhandlungen mit Boeing mitgeteilt. "Wir sind weiterhin offen für Gespräche mit dem Unternehmen, entweder direkt oder unter Vermittlung", erklärte die IAM in einem Beitrag auf X. Weitere Termine für Verhandlungen seien vorerst nicht vorgesehen.

von APA