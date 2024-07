Lobnig steigt souverän ins Ruder-Halbfinale ab

Magadelna Lobnig hat sich bei den Olympischen Spielen problemlos für das Halbfinale im Einer-Rudern qualifiziert. Die in der Vorbereitung durch eine Bandscheibenverletzung stark beeinträchtigte Kärntnerin kam in ihrem Viertelfinale ungefährdet als Dritte ins Ziel und rudert am Donnerstag (9.30 Uhr) um den Einzug ins Finale. Die besten drei der vier Viertelfinalläufe schafften den Aufstieg.

von APA