Lobnig gelingt Aufstieg ins Ruder-Viertelfinale

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig ist bei den Olympischen Spielen als Zweite ihres Einer-Vorlaufs souverän in das Viertelfinale am kommenden Dienstag gerudert. Schneller als die Bronzemedaillengewinnerin von 2021 war am Samstag auf der Regattastrecke in Vaires-sur-Marne von ihren vier Konkurrentinnen nur Kara Kohler (USA). Die besten drei kamen direkt ins Viertelfinale. Lobnig war in der Vorbereitung durch eine Bandscheibenverletzung stark beeinträchtigt worden.

von APA