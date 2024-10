Liverpool verteidigt Tabellenführung mit 2:1 gegen Chelsea

Die Elf von Pep Guardiola lag durch ein Tor von Jörgen Strand Larsen (7.) früh in Rückstand und musste nach dem Ausgleich durch Josko Gvardiol (33.) trotz drückender Dominanz und einiger Chancen bis zum Finish zittern. Arsenal liegt nach der 0:2-Niederlage am Samstag gegen Bournemouth vier Punkte zurück, Chelsea hat als Sechster einen Rückstand von sieben Zählern. Mit der 31. Ligapartie ohne Niederlage stellten die Citizens jedenfalls einen neuen Clubrekord auf.

Liverpool-Superstar Mohamed Salah brachte die Gastgeber an der Anfield Road mit einem verwandelten Elfmeter (29.) in Führung. Chelsea spielte gut mit und glich durch Nicolas Jackson kurz nach der Pause aus (48.). Nur drei Minuten später stellte Curtis Jones den Liverpool-Vorsprung nach Salah-Vorlage wieder her.