Der FC Liverpool hat nach einem Patzer des englischen Fußball-Meisters Manchester City die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Während die Reds am Samstag ihre Partie in der 10. Runde gegen Brighton & Hove Albion nach 0:1-Pausenrückstand noch zu einem 2:1-Sieg drehten, kassierte ManCity beim 1:2 (0:1) auswärts gegen den AFC Bournemouth die erste Liga-Niederlage. Zuvor hatte sich Arsenal bei Newcastle United mit 0:1 (0:1) geschlagen geben müssen.

von APA