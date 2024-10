Liverpool mit 1:0-Arbeitssieg gegen Glasner-Team

Ein Tor von Diogo Jota, der nach Hereingabe von Cody Gakpo aus kurzer Distanz traf (9.), machte in Südlondon den Unterschied. Liverpool verpasste es trotz Dominanz, ein frühes 2:0 nachzulegen. Die Gastgeber schnupperten in der zweiten Hälfte am Ausgleich, Liverpools Alisson war gleichzeitig ein sicherer Rückhalt. Der brasilianische Goalie musste im Finish mit einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden. Vitezslav Jaros, im Frühjahr bei Österreichs Meister Sturm Graz im Tor, ersetzte ihn.

Glasner hatte sein bisher einziges Duell mit Liverpool im April auswärts an der Anfield Road mit 1:0 gewonnen. In dieser Saison hakt es aber vor allem in der Offensive. In sieben Spielen gelangen nur fünf Tore.