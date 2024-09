Liverpool gewinnt Schlager bei Erzrivale United mit 3:0

Im englischen Topspiel präsentierte sich Liverpool druckvoller und effizienter. Wurde ein früher Treffer von Trent Alexander-Arnold wegen einer knappen Abseitsstellung von Mohamed Salah vom VAR aberkannt (7.), so gelang Luis Diaz noch vor der Pause ein Doppelpack. Zunächst verwertete er eine Salah-Flanke per Kopf (35.), bevor er nach erneuter Vorarbeit des Ägypters per Flachschuss nachlegte (42.). Während United seine Chancen vernebelte, krönte Salah seine starke Leistung mit dem 3:0 (56.).

Die "Reds" liegen mit makellosen neun Punkten und 7:0-Toren hinter Meister Manchester City auf Rang zwei. Manchester United ist nach der zweiten Niederlage mit nur drei Zählern 14.

Crystal Palace lief an der Stamford Bridge zunächst einem Rückstand hinterher. Der Senegalese Nicolas Jackson brachte Chelsea in Hälfte eins nach schnellem Konter über Noni Madueke und Cole Palmer in Führung (25.). Nach der Pause schaffte Eberechi Eze mit einem Distanzschuss via Innenstange den Ausgleich (54.). Chelsea hat als 11. vier Punkte auf dem Konto, Palace liegt mit einem Zähler auf Platz 16. Newcastle United feierte unterdessen einen 2:1-Heimerfolg gegen Tottenham Hotspur und ist mit sieben Punkten Fünfter.