Gut zwei Wochen nach der Freistellung Rene Esterbauers als kaufmännischer Leiter der LIVA und des Brucknerhauses wurde dessen Dienstverhältnis per 31. Mai 2025 einvernehmlich aufgelöst. Das teilte der geschäftsführende Vizebürgermeister und amtierende LIVA-Eigentümervertreter Dietmar Prammer (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung mit.

von APA