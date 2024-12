Lionel Richie verbringt Weihnachten am liebsten zu Hause

Der US-amerikanische Popsänger Lionel Richie ("All Night Long", "Hello") feiert Weihnachten am liebsten zu Hause im Kreise seiner Familie. "Für mich geht es vor allem um die Familie, denn das ist der Ankerpunkt", sagte Richie (75) der Deutschen Presse-Agentur in London. An Weihnachten wolle er nicht reisen, sondern innehalten und sich ausruhen.

von APA