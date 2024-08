Linzer Bürgermeister hat Rücktritt bekannt gegeben

Luger begann im Alten Rathaus seine Erklärung mit den Worten, dass dies seine "letzte Pressekonferenz als Linzer Bürgermeister" sein werde. Zugleich verabschiedete er sich "ohne Groll - wenn ich ihn habe, ist er gegen mich gerichtet". Zugleich hielt er nochmals fest, "dass ich diesen Fehler zutiefst bereue und entschuldigte sich "ganz besonders" bei jenen, "die mir vertraut haben. Ich ärgere mich, dass ich den Anspruch, den ich an mich selbst und an meine Mitarbeiter stelle, in diesem einen Fall nicht erfüllt habe. Es ist jedoch so, dass Geschehens nicht einfach ungeschehen gemacht werden kann."

Wegen der Brucknerhaus-Affäre hatte Luger bereits Donnerstagabend mitgeteilt, sofort alle Funktionen in der Partei zurückzulegen. In diesem Zusammenhang wollte "er klar sagen, dass der Aufforderung des Bundesparteivorsitzenden (Andreas Babler Anm. d. Red), meine politischen Funktionen zurückzulegen, nicht in dieses Kapitel fällt, wo etwas erodiert ist." Er habe nämlich schon am Vormittag Oberösterreichs Landesparteichef Michael Lindner über diese Variante informiert. Die Bundespartei hatt indes gemeint, dass erst die Drohung eines Schiedsgerichtsverfahrens, die Babler am Nachmittag nach einer online abgehaltenen Präsidiumssitzung via Social Media ausgestoßen hatte, zum Einlenken des Stadtchefs geführt habe.

"Weder seine öffentliche Entschuldigung noch sein Bemühen, die Sache noch aufklären zu wollen oder sein Rückzug aus seinen Ämtern in der SPÖ, haben ausgereicht, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme von Lindner. Mit seinem Rücktritt als Bürgermeister ziehe Luger "die Konsequenzen und macht einen Neustart in der Stadt und in der SPÖ Linz möglich. Für diesen Schritt zolle ich ihm Respekt und Anerkennung".

Der Skandal schwelt nun schon seit drei Tagen, als bekannt wurde, dass der Bürgermeister dem mittlerweile vormaligen künstlerischen Leiter des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, vor dessen Hearing "allgemeine" Fragen zu diesem übermittelt hatte. Luger hatte das über Monate abgestritten und sogar per Gutachter nach dem Leck suchen lassen, das die Informationen weitergegeben habe. Zusätzliche Brisanz hat die Affäre dadurch, dass Kerschbaum wegen "schwerer Verfehlungen" im Juli entlassen worden war. Unter anderem soll er fragwürdige "In-Sich-Geschäfte" abgeschlossen haben. Kerschbaum bestreitet alle Vorwürfe.

Die Bundespartei will den Skandal in Anbetracht der Nationalratswahl in 37 Tagen möglichst schnell hinter sich lassen. Mit dem Rückzug Lugers sei "die Episode für uns beendet und wir blicken nach vorne in den Wahlkampf", sagte Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim bei einer Pressekonferenz darauf angesprochen. Andreas Babler und die Genossen in Linz hätten den Fall "gut und richtig gelöst", sagte Seltenheim, der aus dem Umgang mit dem eigenen Skandal versuchte Wahlkampfkapital zu schlagen: "Andreas Babler ist angetreten um die politische Kultur zu verändern". Andere Parteichefs hätten etwa bei Ermittlungen gegen den Vösendorfer Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) oder den steirischen FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek viel zaghafter gewesen. Und auch für die Grünen sitze mit Lena Schilling eine "beglaubigte Lügnerin" im EU-Parlament.

Der politische Mitbewerb in Linz und Oberösterreich hat den Rücktritt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ) am Freitag vielfach als "alternativlos" bezeichnet und war sich einig, dass man nun an die Zukunft der Stadt Linz denken müsse. "Unsere Hand zur Zusammenarbeit bleibt ausgestreckt", betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Presseaussendung.

"Die Zusammenarbeit mit Klaus Luger war nicht immer friktionsfrei. Allerdings haben wir uns im Laufe der Jahre eine gute Basis zur Kooperation geschaffen und viel für die Menschen erreicht, dafür bedanke ich mich auch", so Stelzer. "Ich bin froh, dass Klaus Luger die Einsicht hat, von seinem Amt als Linzer Bürgermeister zurückzutreten", reagierte ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart. Er sei bereit, in Linz die Hauptverantwortung zu übernehmen, "aber es handelt sich um eine sehr wichtige und weitreichende Entscheidung, die ich am Wochenende in Ruhe mit meiner Familie besprechen will", kündigte er quasi an, für die Wahl des Bürgermeisters kandidieren zu wollen.

"Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen und gemeinsam mit der städtischen Verwaltung dafür sorgen, dass die Dinge bestmöglich laufen. Ich werde als Stadtregierungsmitglied jedenfalls mit vollem Engagement weiter meinen Beitrag dazu leisten", so Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger.

"Ein rascherer Rücktritt wäre würdiger gewesen", befand NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer. "Linz braucht eine tiefgreifende Transparenz-Reform, auch in der Unternehmensgruppe der Stadt." NEOS-Linz-Fraktionsvorsitzender Georg Redlhammer sah das "große Reinemachen" beginnen und will "im Gemeinderat die Holdingstruktur der Stadt ergebnisoffen diskutieren".

Die KPÖ sieht die Chance für eine Transparenz- und Demokratisierungsoffensive im Magistrat und in den Unternehmen der Stadt. "Die Politik muss wieder glaubwürdig werden und den Menschen dienen. Für eine soziale und demokratische Stadt Linz", so KPÖ-Fraktionsvorsitzende Gerlinde Grünn.

LinzPLUS-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik plädierte für eine vollständige Neuwahl in Linz im Herbst. "Das Linzer Stadtstatut ermöglicht mit einer einfachen Mehrheit des Gemeinderates komplette Neuwahlen", erklärte er. Es sei "Zeit für einen kompletten Neuanfang".

Doch mit den politischen Konsequenzen könnte der Brucknerhaus-Skandal für Luger noch nicht ausgestanden sein. Die MFG hat eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der Untreue an die Staatsanwaltschaft Linz geschickt. Darin heißt es wörtlich." Der Verdacht besteht, dass Luger seine Position als Bürgermeister missbraucht hat, um öffentliche Mittel für eine rechtliche Prüfung zu verwenden, die primär seinem eigenen Vorteil diente. Der Zweck dieses Gutachten war nicht die objektive Aufklärung des Sachverhalts zum Nutzen der Stadt, sondern die Verschleierung seiner eigenen Rolle und das Vermeiden der Konsequenzen seiner Handlungen. Dies stellt einen klaren Fall des Missbrauchs öffentlicher Mittel dar, da die Ausgaben zur Deckung seiner eigenen Verfehlungen verwendet wird."