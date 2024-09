Lienhart verstärkt ÖFB-Team in Oslo - Baidoo spielt bei U21

Österreichs Fußball-Nationalteam kann am Montag in Oslo im Nations-League-Auswärtsspiel gegen Norwegen auf Philipp Lienhart bauen. Der 28-jährige Innenverteidiger des SC Freiburg wurde erstmals Vater und verpasst nun nur das Auftaktspiel am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Ljubljana gegen Slowenien. Lienhart wird am Samstag in Oslo zur Truppe von Teamchef Ralf Rangnick stoßen. Im Kreis derer ist Samson Baidoo nicht mehr, der Salzburger verstärkt die ÖFB-U21 in der EM-Quali.

von APA