Die Bauern der MGN Milchgenossenschaft Niederösterreich, Lieferanten der Molkerei NÖM AG mit Sitz in Baden, wollen den Lieferstopp an die Firma Spar so lange aufrechterhalten, bis es zu einer Einigung in Preisverhandlungen kommt. Darauf hat Leopold Gruber-Doberer, Geschäftsführer der MGN, am Montag auf APA-Anfrage verwiesen. Alle anderen Handelsketten hätten "die notwendigen Preiserhöhungen" akzeptiert, fügte er hinzu.

von APA