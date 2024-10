Lens beendet sieglose Serie bei Comeback von Danso

Dadurch hatte er auch dem ÖFB-Team in der Nations League gefehlt. Nun verhalf er Lens nach fünf Remis, nach drei Siegen am Start der Saison, zu einem wichtigen Erfolgserlebnis. Inklusive der 0:2-Niederlage in der Conference-League-Quali bei Panathinaikos Athen war der Club gar sechs Pflichtspiele sieglos gewesen. In der Tabelle ist Lens nach acht Partien mit 14 Punkten vorerst auf Rang fünf zu finden.

Die Tabellenführung in Frankreich übernahm Paris Saint-Germain. Der Meister setzte sich später am Abend im Heimspiel gegen Straßburg mit 4:2 durch und liegt nur dank der besseren Tordifferenz vor AS Monaco. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter hat ebenfalls 20 Punkte nach acht Spielen auf dem Konto.