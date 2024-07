Lenker fuhr in Linz mit Pkw in Klimademo

Ein Autolenker ist am Dienstag in Linz in eine Gruppe von Klimaaktivisten gefahren, die im Rahmen eines Protests der Organisationen "Extinction Rebellion" und "Letzte Generation" den Frühverkehr lahmgelegt haben. Das berichteten oberösterreichische Medien, von dem Vorfall kursiert auch ein Video. Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage, dass eine Anzeige wegen Körperverletzung und Nötigung vorliege. Laut "Extinction Rebellion" wurden zwei Aktivisten verletzt.

von APA