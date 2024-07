Lena Meyer-Landrut sagt restliche Konzerte ab

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut hat nun auch die restlichen zwei Konzerte in diesem Jahr, am Freitag in Stuttgart und am Samstag in Echternach in Luxemburg, abgesagt. Ihr Team teilte dies in einer Instagram-Story mit. Der Post enthielt folgende Audio-Nachricht der Sängerin an ihre Fans: "Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste. Aber (...) ich muss auch die restlichen Shows aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr absagen".

von APA