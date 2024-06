Lena Meyer-Landrut: Konzertabsage wegen Nierenproblemen

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat wegen Bauch- und Nierenschmerzen ihren Auftritt in München kurzfristig absagen müssen. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", schrieb die 33-Jährige am Sonntag auf Instagram.

von APA