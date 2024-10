Leipzigs Baumgartner mit Tor und Assist - Dortmund out

Christoph Baumgartner hat am Dienstag einen großen Anteil am Aufstieg von RB Leipzig ins Achtelfinale des deutschen Fußball-Cups gehabt. Der ÖFB-Teamspieler traf beim 4:2-Erfolg gegen den FC St. Pauli in der 17. Minute per Kopf zum 2:0 und bereitete das 3:1 von Doppel-Torschütze Yussuf Poulsen vor. Nicht mehr im Bewerb vertreten ist Borussia Dortmund. Der Champions-League-Teilnehmer kassierte mit einem 0:1 nach Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg den nächsten Rückschlag.

von APA