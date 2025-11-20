News Logo
ABO

Lainey Wilson holt Country-Preis als Entertainer des Jahres

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Lainey Wilson dominierte die Country-Nacht in Nashville
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, JASON KEMPIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Country-Sängerin Lainey Wilson (33) wurde bei der Vergabe der CMA-Country-Preise zum "Entertainer des Jahres" gekürt. Dabei setzte sich die Sängerin gegen die männliche Konkurrenz von Luke Combs, Cody Johnson, Chris Stapleton und Morgan Wallen durch. Wilson holte zudem die Preise in den Sparten "Beste Sängerin" und für Album des Jahres ("Whirlwind"). Die beliebte Sängerin dominierte die Country-Nacht in Nashville, denn sie stand auch als Gastgeberin pausenlos auf der Bühne.

von

Ebenfalls drei Trophäen holten die Country-Stars Ella Langley und Riley Green für ihren gemeinsamen Song "you look like you love me" - in den Sparten Single, Song und bestes Musikvideo des Jahres. Cody Johnson wurde zum besten Sänger gekürt, Zach Top zum "Neuen Künstler des Jahres".

Zahlreiche Stars, darunter Billy Ray Cyrus gemeinsam mit seiner Freundin, der britischen Schauspielerin Elizabeth Hurley, händigten Preise aus. Dazu gab es Auftritte von vielen Country-Größen. Keith Urban stand gemeinsam mit Lainey Wilson auf der Bühne, Chris Stapleton sang mit Miranda Lambert, Luke Combs stimmte mit dem Hit "Back in the Saddle" ein.

Die Trophäen des Musikverbands Country Music Association (CMA) wurden in der Country-Hochburg Nashville zum 59. Mal verliehen. Mehr als 7.000 Verbandsmitglieder wählen die Preisträger aus.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
News
Nachlass von Kraftwerk-Mitbegründer in den USA versteigert
Ariana Grande will sich aufs Schauspiel fokussieren
News
Ariana Grande plant neue Karrierephase
Neben Klassikern setzt Helge Schneider bei der neuen Tour auf Jazz
News
Helge Schneider mit neuer Tour "Ellebogen vom Tich"
Renee Zellweger spielte in allen Bridget-Jones-Filmen die Hauptrolle
Schlagzeilen
Bridget Jones erhält eine Statue in London
Cynthia Erivo (li.) kam Ariana Grande zu Hilfe
Schlagzeilen
Ariana Grande bei Premiere bedrängt: Fan muss ins Gefängnis
Der "stille Song" ist McCartneys erstes neues Werk seit fünf Jahren
News
McCartney mit "stillem Song" für Urheberschutz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER