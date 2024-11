Zuletzt spielte Weltstar Lady Gaga in "Joker: Folie à Deux" an der Seite von Joaquin Phoenix als Harley Quinn die zweite Hauptrolle. Als Nächstes könnte die Sängerin in der Horrorserie "Wednesday" mitmischen. US-Branchenportale berichten über das Casting der 38-Jährigen für die im Dreh befindliche zweite Staffel. Über ihre mögliche Rolle in der Netflix-Produktion wurde zunächst aber nichts bekannt.

von APA