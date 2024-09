Lady Gaga kündigt neues Album zu "Joker: Folie à Deux" an

Das Album hat dreizehn Songs, darunter "Good Morning", "World on a String", "That's Entertainment", "The Joker" und "Folie à Deux". In "Joker: Folie à Deux", der Fortsetzung des preisgekrönten Thrillers "Joker" (2019), ist Lady Gaga an der Seite von Joaquin Phoenix als die Figur Harley Quinn zu sehen. Phoenix (49) kehrt in der Rolle des gescheiterten Komödianten Arthur Fleck zurück, der in "Joker" als Batman-Gegenspieler am Rande der Gesellschaft lebt. Jetzt ist er im Arkham Asylum eingesperrt. Der Film von Regisseur Todd Phillips, der bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere feierte, kommt Anfang Oktober in die Kinos.

Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, hatte zuletzt mit "Chromatica" im Mai 2020 ihr sechstes Album veröffentlicht. Der Modezeitschrift "Vogue" erzählte sie kürzlich, dass sie ihr siebtes Studioalbum im Februar 2025 herausbringen wollte. Die erste Single von diesem Album kündigte sie für Oktober an, ohne aber einen genauen Termin zu nennen. "Harlequin" sei demnach als Begleitalbum zum Film wohl ein zusätzliches Werk, schrieb der US-Sender CNN.

2019 machte Lady Gaga mit dem Filmsong "Shallow" Furore. Ihr gemeinsames Titellied mit Schauspieler Bradley Cooper von dem Liebesdrama "A Star Is Born" brachte der Musikerin damals den Oscar für den besten Song ein. 2023 war sie mit "Hold My Hand" aus dem Film "Top Gun: Maverick" für den besten Filmsong nominiert gewesen, aber bei der Oscar-Verleihung leer ausgegangen.