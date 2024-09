Lady Gaga hat "fehlendes Stück" in ihrem Partner gefunden

Während ihrer Arbeit an ihrem letzten, 2020 erschienen Album "Chromatica" habe sie sich psychisch "an einem wirklich dunklen Ort" befunden, erzählte die Oscar-Preisträgerin. Auch davor habe sie viele Jahre Probleme gehabt. "Aber alles begann sich zu ändern. Weil ich einen echten Freund hatte, der sah, wie und warum ich unglücklich war. Und er hatte keine Angst, mir aufrichtig die Hand zu halten. Und mich kennenzulernen. Auf einer sehr tiefen Ebene."

Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, nahm Polansky am Mittwoch in Venedig zur Premiere ihres Films "Joker: Folie à Deux" auf den roten Teppich mit. Dort fiel auch vielen ihr großer Diamantring am Ringfinger ins Auge. Verschiedenen Medien berichteten, dabei handle es sich um ihren Verlobungsring.