Kylie Jenner und Timothée Chalamet leuchten im Partner-Look

Das "People"-Magazin berichtete, dass die Looks der beiden von der Luxusmarke Chrome Hearts stammen. Demnach war es erst der zweite gemeinsame Auftritt des Pärchens auf dem roten Teppich.

Chalamet war bereits zweimal für einen Oscar nominiert - für seine Rollen in "Call Me by Your Name" (2017) und "Like A Complete Unknown" (2024). In der Filmbiografie spielt er den jungen Musiker Bob Dylan. Am 26. Februar kommt "Marty Supreme" in die heimischen Kinos. Darin verkörpert der 39-Jährige einen ambitionierten Tischtennis-Spieler.

Kylie Jenner wurde als jüngstes Kind von Kris und Caitlyn Jenner schon als kleines Mädchen durch die Realityshow "Keeping Up with the Kardashians" bekannt. Sie ist Unternehmerin und hat auf Instagram mehr als 390 Millionen Follower.