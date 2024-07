Kurdwin Ayub im Wettbewerb der Filmfestspiele von Locarno

Das Filmfestival Locarno, das ab 7. August wieder die Filmwelt an den Lago Maggiore lockt, hat am Mittwoch sein Auswahl bekannt gegeben. Und unter den 17 Filmen aus aller Welt im Rennen um den Goldenen Leoparden des internationalen Wettbewerbs rittert auch ein österreichischer Shootingstar mit: Kurdwin Ayub. Die 1990 geborene Regisseurin präsentiert ihr neues Projekt "Mond" in Locarno, zu dessen Cast etwa Choreografieikone Florentina Holzinger gehört.

von APA