Zum 88. Geburtstag von Wolf Biermann am 15. November erscheint ein Coveralbum mit 22 Liedern. Es heißt "Wolf Biermann re:imagined - Lieder für jetzt!". Jüngere Künstler singen Klassiker und weniger bekannte Titel des ehemaligen DDR-Oppositionellen. In einem Ergänzungsalbum steuert der in Hamburg lebende Liedermacher mehrere Variationen seines vielleicht bekanntesten Liedes "Ermutigung" bei.

von APA