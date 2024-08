Kulturhauptstadt mit Theaterprojekt "Die Unerhörten Dinge"

Auf den Märkten in Bad Aussee und Altaussee wird das Publikum am 31. August sowie am 5., 7. und 14. September mit einer fiktiven Radiosendung niederschwellig an das Thema herangeführt. Mit dem Projekt "geben wir der Provenienzforschung im ländlichen Raum jene Aufmerksamkeit, die sie eigentlich schon seit Jahrzehnten haben sollte - nicht nur hier im Salzkammergut, sondern in ganz Europa", betont Kulturhauptstadt-Leiterin Elisabeth Schweeger.

"In unserer Radiosendung wird es keine Musik aus der Retorte geben, alles findet live statt. Mit mehrstimmigen, eigens für die Produktion geschriebenen A-Capella-Liedern, die auf die Volksmusik in der Region verweisen, aber eine eigene musikalische Handschrift haben", verrät Regisseurin Monika Klengel. An dem Projekt der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut 2024 und des Theater im Bahnhof in Graz sind auch die Provenienzforscherin Monika Löscher vom Kunsthistorischen Museum Wien und Birgit Johler, Kuratorin am Universalmuseum Joanneum, beteiligt. Sie liefern die wissenschaftliche Basis für die Provenienzforschung der enteigneten Gegenstände. "Die Unerhörten Dinge" sind am 5. Oktober auch im Rahmen der Langen Nacht der Museen im Volkskundemuseum am Paulustor in Graz zu finden.

(S E R V I C E - https://www.salzkammergut-2024.at/projekte/die-unerhoerten-dinge/)