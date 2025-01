KTM-Mutter Pierer Mobility beruft Hauptversammlung ein

Die börsennotierte Mutter der insolventen KTM AG, die Pierer Mobility AG, hat den Termin für ihre außerordentliche Hauptversammlung festgelegt. Sie wird am 27. Jänner im "House of Brands" in Munderfing in Oberösterreich stattfinden. Auf der Tagesordnung steht neben der Rochade im Aufsichtsrat unter anderem eine Kapitalerhöhung, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte.

von APA