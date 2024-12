Das österreichische Bundesheer wirbt um Mitarbeiter des insolventen Motorradherstellers KTM in Mattighofen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach am Rande eines Truppenbesuchs im Kosovo von personellen Herausforderungen in ihrem Ressort. Die "traurige wirtschaftliche Entwicklung", wenn Unternehmen gerade jetzt vor Weihnachten Mitarbeiter freisetzen müssen, "ist für uns auch eine Möglichkeit und unser Heerespersonalamt hat da schon die Fühler ausgestreckt".

von APA