Krüger und Gottschalk beerdigen "Supernasen"-Comebackidee

Die Entertainer Thomas Gottschalk und Mike Krüger hätten gerne ein "Supernasen"-Comeback gefeiert - doch das Revival der Blödelfilme aus den 80er Jahren scheiterte laut Krüger an jungen Filmproduzenten. "Alter, wer soll da reingehen?", sei die Reaktion der heutigen Filmemacher auf die Idee gewesen, so Krüger am Freitag in einem Interview.

von APA