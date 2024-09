Kremlchef Putin für Redefreiheit

Kremlchef Wladimir Putin hat die Bedeutung von Rede- und Informationsfreiheit unterstrichen. "In einer Zeit, in der sich der komplizierte Prozess der Multipolarität entwickelt, ist es besonders wichtig, die Grundsätze der Informationszuverlässigkeit zu schützen", sagte Putin in einer Videobotschaft an die Teilnehmer des Mediengipfels der BRICS-Staaten in Moskau aus Anlass des 120. Jubiläums der Staatsagentur Tass.

von APA