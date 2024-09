Kreml rechtfertigt Zensur wegen des Krieges

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat der Kreml die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und die Zensur von Medien gerechtfertigt. "Im Kriegszustand, in dem wir uns befinden, sind die Einschränkungen berechtigt, so wie die Zensur berechtigt ist, seien wir ehrlich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok der Nachrichtenagentur TASS. Nach Kriegsende müsse die Pressefreiheit aber wieder hergestellt werden.

von APA