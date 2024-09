Kreml: Friedensdialog mit Ukraine aktuell nicht angebracht

Friedensgespräche mit der Ukraine sind nach Ansicht Russlands derzeit nicht angebracht. Die Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben, zitierte die Nachrichtenagentur RIA den Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Donnerstag. Der Agentur TASS zufolge sagte Peskow zudem, dass in Russland nicht über eine weitere Mobilmachung diskutiert werde. Der Sprecher beklagte zudem, es seien ausländische Militärausbilder in der Ukraine im Einsatz.

von APA