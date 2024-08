Krankheit als Motiv für Tötung von Frau in Wiener Klinik

Das Motiv für die Bluttat in der Wiener Klinik Favoriten, bei der am Donnerstag ein 88-Jähriger seine 86-jährige Frau erschossen und danach Suizid verübt hat, dürfte in der Krankheit der Frau gelegen sein. Das teilte Polizeisprecher Mattias Schuster am Freitag auf Anfrage mit. Der Mann war am frühen Nachmittag in das Spital gekommen und hatte seine seit Juli in der Wiener Klinik Favoriten stationär aufgenommene Ehefrau erschossen.

von APA