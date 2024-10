Kosten für Olympia-Eröffnungsfeier betragen 100 Mio. Euro

Die spektakuläre Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris hat rund 100 Millionen Euro gekostet. Das geht aus Haushaltsdokumenten des französischen Parlaments hervor, aus denen französische Medien zitieren. Die hohen Kosten hängen auch damit zusammen, dass die Eröffnungsfeier in Paris zum ersten Mal nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine im Zentrum der Stadt organisiert wurde. Die Sportler legten in Booten eine etliche Kilometer lange Strecke zurück.

von APA