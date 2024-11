Kurz vor dem erwarteten Beginn von Koalitionsverhandlungen meldet sich Transparency International Austria mit Forderungen an die künftige Bundesregierung. Korruptionsbekämpfung müsse ein Schwerpunkt in der kommenden Legislaturperiode sein, forderte die NGO am Samstag. Den im Nationalrat vertretenen Parteien hat sie zehn Forderungen vorgelegt, darunter die bisher nicht realisierte unabhängige Weisungsspitze für Staatsanwaltschaften und eine Stärkung der Kronzeugenregelung.

von APA