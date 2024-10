Korn und Iggy Pop 2025 beim erneut viertägigen Nova Rock

Jerry Cantrell, Gründer und Musiker von Alice In Chains, reist mit seinem Soloprojekt an. Der Amerikaner veröffentlichte dieser Tage sein neues Album "I Want Blood", das er gemeinsam mit Joe Barresi (Tool, Queens of the Stone Age, Melvins) produzierte. Als Gäste wirkten u.a. die Bassisten Duff McKagan (Guns N' Roses) und Robert Trujillo (Metallica) sowie an den Drums Mike Bordin (Faith No More) mit. Fans von Alice In Chains kommen auch hier auf ihre Kosten.

Mit Slipknot und Electric Callboy standen zwei weitere Headliner bereits fest, ein weiterer Tagesabschluss-Topact soll später angekündigt werden. Das Programm im nächsten Jahr verspricht auch Auftritte von The Ghost Inside, Dead Poet Society, Apocalyptica, Motionless in White, Airbourne, Heaven Shall Burn, Skillet und Me First & The Gimme Gimmes und vielen mehr.

Wanda streuen rot-weiß-roten Charme ein, und aus Mexiko kommen die drei Musikerinnen der Formation The Warning. Stilistische Abwechslung garantiert das Berliner Duo SPD mit ihrem Crossover aus Pop, Rock, Hip-Hop, Dance und Comedy. Das gesamte zweite Ankündigungspaket und Ticketinfos sind online abrufbar.

(S E R V I C E - www.novarock.at)