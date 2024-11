Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in Österreich steigt vor dem dritten Kriegswinter deutlich an. "Es kommen pro Monat rund 2.000 Menschen nach Österreich", sagte Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Parlament. Deshalb müssten Bund, Länder und Zivilgesellschaft in der Hilfe "noch einmal zusammenrücken". Der Präsident der Ukrainehilfe, Cornelius Granig, rief zu mehr Jobchancen für die oft gut ausgebildeten Flüchtlinge auf.

von APA