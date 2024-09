Kontaktgruppe berät in Ramstein über Hilfe für Ukraine

Einem "Spiegel"-Bericht zufolge soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den Gesprächen hinzustoßen. Selenskyj trifft sich am frühen Nachmittag zudem mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Frankfurt am Main, wie ein Regierungssprecher am Donnerstagabend sagte.

Erwartet werden in Ramstein etwa Beratungen darüber, wie die Flugabwehr der Ukraine gestärkt werden kann. Wie bei früheren Gesprächen auf dem Stützpunkt bei Kaiserslautern wurden auch Nicht-NATO-Staaten eingeladen. Russland führt seit dem 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Der Westen unterstützt Kiew bei der Verteidigung unter anderem mit umfangreichen Waffenlieferungen.