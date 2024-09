Konservative in Großbritannien beginnen Wahl von Parteichef

Außer Badenoch zählen auch der frühere Migrationsstaatssekretär Robert Jenrick und die ehemalige Innenministerin Priti Patel zum rechten Parteiflügel. Wie Cleverly sind der ehemalige Sicherheitsstaatssekretär Tom Tugendhat und der frühere Arbeitsminister Mel Stride als eher moderate Politiker bekannt.

Experten betonen aber, dass die Konservative Partei in jedem Fall weiter nach rechts rücken wird, um auf den Wahlerfolg der rechtspopulistischen Partei Reform UK zu reagieren. Die 121 Mitglieder der konservativen Parlamentsfraktion stimmen in einem wochenlangen Ausscheidungsverfahren in mehreren Runden ab, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind. Wer es dann wird, entscheidet die Parteibasis.

Das Ergebnis soll am 2. November verkündet werden. Die Siegerin oder der Sieger wird dann auch im Parlament als neue Oppositionsführerin oder neuer Oppositionsführer auftreten.