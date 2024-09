Kompressor soll Brand bei Pongauer Ferienhof ausgelöst haben

Ein technischer Defekt an einem Kompressor in Zusammenhang mit darauf abgelagertem Heu oder Staub dürfte Auslöser eines Großbrandes in der Nacht auf Samstag in Forstau (Pongau) gewesen sein, wie Sachverständige und Brandermittler der Polizei herausfanden. Der durch das Feuer angerichtete Schaden soll bei rund drei Millionen Euro liegen. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

von APA