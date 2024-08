Kommandant des Islamischen Jihad im Westjordanland getötet

Die Al-Quds-Brigaden sind der bewaffnete Arm des mit der radikalislamischen Hamas verbündeten Islamischen Jihad. Die islamistische Organisation erklärte, dass Abu Shujaa in der Vergangenheit "Mordversuchen und Festnahmen" durch die israelische Armee entgangen sei. Die israelische Armee beschuldigt Abu Shujaa unter anderem, "in mehrere Terroranschläge verwickelt" gewesen zu sein und "im Juni einen Schusswaffenangriff angeordnet zu haben, bei dem ein Zivilist getötet wurde".

Die israelische Armee setzte am Donnerstag ihren groß angelegten Militäreinsatz im Westjordanland fort. Dabei tötete sie nach eigenen Angaben fünf palästinensische Kämpfer in einem Flüchtlingslager in Tulkarem. Laut Angaben der Nachrichtenagentur dpa hatten sich die Männer in einer Moschee verschanzt. Es sei zu einem Feuergefecht mit Soldaten gekommen, hieß es. Einer der Getöteten sei Abu Shujaa gewesen. Ein anderer militanter Palästinenser sei bei dem Einsatz in Tulkarem festgenommen worden. Ein israelischer Grenzsoldat sei verletzt worden.

Beim Militäreinsatz waren nach offiziellen palästinensischen Angaben bereits am Vortag mindestens zehn Menschen getötet worden. Die Armee drang nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch in mehrere Orte ein, darunter Tulkarem und Jenin. Nach Medienberichten setzte das Militär neben zahlreichen Infanteristen auch Drohnen und Scharfschützen ein, zerstörte Infrastruktur mit Bulldozern und sperrte sämtliche Zufahrtswege nach Jenin. Es sei zu Feuergefechten mit bewaffneten Palästinensern gekommen. Mehrere gesuchte Palästinenser seien festgenommen worden.

Auslöser für den groß angelegten Einsatz war nach Angaben der israelischen Armee ein "deutlicher Anstieg terroristischer Aktivitäten im vergangenen Jahr". Dazu gehörten "mehr als 150 Schießereien und Sprengstoffanschläge", die allein von den nun anvisierten Gebieten ausgegangen seien. Es ist der größte Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland seit Monaten.

Als Reaktion auf Israels Vorgehen im Westjordanland und die andauernden Angriffe im Gazastreifen hat die militante Palästinenser-Organisation Hamas arabischen Medien zufolge zu einer Wiederaufnahme von Selbstmordanschlägen aufgerufen. Hamas-Führer Khaled Meshaal forderte dem arabischen Sender Sky News Arabia zufolge bei einer Konferenz in der türkischen Millionenstadt Istanbul am Mittwochabend, eine "Rückkehr der Selbstmordoperationen". Die aktuelle Situation verlange einen "offenen Konflikt", so Meshaal. Er rief die Anhänger der Hamas dazu auf, "sich an mehreren Fronten am tatsächlichen Widerstand gegen das zionistische Gebilde (Israel) zu beteiligen."

Die Vereinten Nationen kritisieren die Härte des groß angelegten Militäreinsatzes Israels im nördlichen Westjordanland. Die Menschen in der besetzten Region seien "zunehmend tödlichen Kriegstaktiken ausgesetzt, die die internationalen Standards für die Strafverfolgung zu überschreiten scheinen", sagte der Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York unter Verweis auf das UNO-Nothilfebüro OCHA. Tödliche Gewalt und Schusswaffen dürften von Sicherheitskräften nur als letztes Mittel bei unmittelbarer Todesgefahr oder schwerer Verletzung eingesetzt werden.

Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 deutlich verschärft. Seitdem wurden bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Westjordanland 635 Palästinenser getötet.

Bei Kämpfen im Gazastreifen sind unterdessen erneut Dutzende Menschen getötet worden. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen innerhalb von 24 Stunden 68 Menschen ums Leben. Das israelische Militär teilte mit, im Lauf des vergangenen Tages "Dutzende Terroristen ausgeschaltet" zu haben. Darunter sei ein Kommandant der Geheimdiensteinheit des Islamischen Jihads. Er war laut Armee am Massaker am 7. Oktober in Israel beteiligt. Die Armee sprach zudem von andauernden Gefechten in Rafah und Khan Younis im Süden sowie in den Außenbezirken von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens.