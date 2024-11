Ungeachtet der teils herben Verluste von ÖVP und SPÖ werden die Koalitionsverhandlungen im Bund am Montag fortgeführt. "Die Gruppen tagen unvermindert weiter", hieß es auf APA-Anfrage aus der Kanzlerpartei. Alle drei verhandelnden Parteien hatten bereits am Sonntag betont, dass das Wahlergebnis keine Auswirkungen auf die Koalitionsverhandlungen haben werde. Laut NEOS, die in der Steiermark leicht zulegen konnten, starten nun die inhaltlichen Gespräche zum Thema Medien.

von APA