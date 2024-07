Klingers mit starkem Auftritt ins Wien-Viertelfinale

Dorina und Ronja Klinger stehen nach einem starken Auftritt im Viertelfinale des Elite-16-Turniers am Wiener Heumarkt. Das Schwestern-Duo besiegte Freitagmittag die Vize-Europameisterinnen Daniela Alvaraz/Tania Moreno aus Spanien in der Zwischenrunde in einem Dreisatz Krimi (22,-18,12). Damit erreichten die Klingers bei der 25. Auflage eines Elite-Turniers erstmals die Runde der besten Acht.

von APA