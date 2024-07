Klingers bei Wiener Beach-Turnier in Zwischenrunde

Die Beach-Volleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger haben beim Elite-16-Heimturnier am Wiener Heumarkt den Sprung in die Zwischenrunde geschafft. Die Steirerinnen verloren am Donnerstag zwar ihr drittes Gruppenspiel gegen die Brasilianerinnen Agatha/Rebecca 0:2 (-12,-17), stiegen aber als glückliche Dritte ihres Pools D auf. Zuvor hatten Julian Hörl/Alexander Horst ihr erstes Gruppenspiel gegen die Niederländer Stefan Boermans/Yorick de Groot 0:2 (-15,-19) verloren.

von APA